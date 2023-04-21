Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина в Москве получил ожог ягодиц после химчистки автомобиля

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Москве получил ожог ягодиц после химчистки автомобиля
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Москве мужчина получил серьезные ожоги после химчистки автомобиля. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Житель столицы воспользовался услугами химчистки для проведения очистительных работ в салоне служебного автомобиля. Через некоторое время активного использования машины мужчина почувствовал себя плохо, у него начались боли.

Как сообщил РЕН ТВ, 21 апреля его госпитализировали с химическими ожогами ягодиц, поясницы, бедер и других частей тела различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

Другого мужчину госпитализировали с ожогами после попытки поджечь сухую траву. Огонь перекинулся на одежду пенсионера. В результате пожара у жителя Подмосковья оказались повреждены 70 процентов тела.

Автомобили Проверки Москва Госпитализация Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте