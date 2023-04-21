Мужчина в Москве получил ожог ягодиц после химчистки автомобиля

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Москве мужчина получил серьезные ожоги после химчистки автомобиля. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Житель столицы воспользовался услугами химчистки для проведения очистительных работ в салоне служебного автомобиля. Через некоторое время активного использования машины мужчина почувствовал себя плохо, у него начались боли.

Как сообщил РЕН ТВ, 21 апреля его госпитализировали с химическими ожогами ягодиц, поясницы, бедер и других частей тела различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

Другого мужчину госпитализировали с ожогами после попытки поджечь сухую траву. Огонь перекинулся на одежду пенсионера. В результате пожара у жителя Подмосковья оказались повреждены 70 процентов тела.