По факту травмирования ребенка в детском саду в Люберцах проводится проверка

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Московская область, Люберцы, Весенняя улица, 10 Карта всех событий

По факту получения травм двухлетней девочкой в детском саду в подмосковных Люберцах проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 2 мая.

По ее словам, сотрудники ведомства проверят информацию о том, что воспитатель частного детского сада применил насилие в отношении двухлетнего ребенка.

— В рамках мероприятия будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты необходимые меры, — рассказала Короткова.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий заявила, что по данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Ранее стало известно, что ребенка в частный детский сад «Кроха Енот» отвела мама. Когда женщина забрала дочь домой, то увидела на руках следы побоев. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили опасения жительницы Подмосковья: двухлетнюю малышку грубо хватала и била воспитательница.