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По итогам марта объем наличных денег в России достиг рекордных 16,7 триллиона рублей. Это подсчитали «Известия» на основе статистики Центрального Банка России.

В материале говорится, что только за февраль–март число наличных денег в обращении выросло на 510 миллиардов. Показатель увеличился вопреки сезонности — в некризисные годы (2021-й, 2019-й и 2018-й) объем живых денег в России в середине весеннего периода оказывался ниже значения на начало года. Однако в 2023-м показатель начал расти с самого его начала и за первый квартал прибавил 343 миллиарда.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, к 25 апреля объем наличных в обращении и вовсе превысил отметку в 17 триллионов. Такой показатель объясняется обеспечением национальной валютой новых регионов РФ, говорится в статье.

В ноябре прошлого года стало известно, что рекордное значение по количеству наличных на руках у российских граждан, бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей достиг 14,2 триллиона рублей в сентябре 2022-го. Тогда был повторен рекорд, достигнутый в 2015 году. За месяц 2022 года показатель возрос на триллион рублей.