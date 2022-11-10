Объем наличности на руках у россиян достиг рекорда в сентябре

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Объем наличных денежных средств на руках у российских граждан, бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей достиг 14,2 триллиона рублей в сентябре. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России.

Был повторен рекорд, достигнутый в 2015 году. За этот месяц 2022 года показатель возрос на триллион рублей. Всего за последний период на фоне объявления мобилизации он увеличился на 694 миллиарда.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов рассказал «Известиям», что желание иметь на руках наличные деньги может быть связано с повышением нестабильности на фоне введения антироссийских санкций и экономических изменений. Ставки по сберегательным продуктам в рублях снижаются, а в валюте они фактически становятся отрицательными.

Накануне инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что инфляция быстро «съедает» покупательную способность наличных денег, поэтому хранить сбережения таким образом не стоит. Эксперт отметил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.