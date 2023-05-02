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Три жилых небоскреба ввели в эксплуатацию рядом с «Москвой-Сити»

Евгений Жуков
Город
Три жилых небоскреба ввели в эксплуатацию рядом с «Москвой-Сити»
Фото: Telegram / Москомстройинвест
Москва, Краснопресненская набережная, 14а Карта всех событий

Комплекс из трех жилых небоскребов вблизи делового центра «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил ТАСС, ссылаясь на Москомстройинвест.

Сами здания расположены по адресу: Краснопресненская набережная, дом № 14А, корпуса 1–3. Вместе с подземной пятиуровневой автомобильной парковкой их площадь достигает 243 тысяч «квадратов».

Высотки рассчитаны на 830 квартир, свыше 90 процентов которых были приобретены еще до завершения этапа строительства. В ванных комнатах некоторых квартир имеются панорамные окна, выходящие на Москву-реку.

Высота небоскребов составляет 295 метров. Строительные работы велись с 2017 года. Отмечается, что после ввода домов застройщик продолжит работы в стилобатной части комплекса. В настоящее время там начинается второй этап строительства, передает ТАСС.

Жители столичных районов Даниловский и Нагатинский Затон Южного административного округа получили новые квартиры в двух домах, построенных по программе реновации. Переехать в новое жилье смогли 365 жителей столицы.

Строительство Жилье Москва-Сити
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