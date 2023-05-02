Кинолог Уражевский объяснил, как действовать при нападении бродячих собак

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В Улан-Удэ шестеро детей пострадали в результате нападения собаки породы алабай. Животное атаковало школьников, когда они шли на учебу. Что делать при встрече с бродячими животными и как действовать, если собака уже нападает, «Вечерней Москве» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, собаки могут напасть с гораздо большей вероятностью, если от них отвернуться или начать убегать:

— При угрозе нападения бродячих собак ни в коем случае не нужно бежать. Нужно, наоборот, остановиться и, если есть какая-то возможность, забраться на забор или пройти в дверь поблизости. Но при этом нельзя поворачиваться спиной, потому что тогда собаки могут наброситься. Хотя в глаза животным тоже смотреть нельзя — лучше отвести взгляд чуть в сторону.

Кроме того, спровоцировать животных на нападение может размахивание предметами: например, пакетом или палкой, заметил собеседник «ВМ». Еще собаки могут атаковать, если на них начать кричать. Но позвать на помощь, чтобы вмешался кто-то из прохожих, все-таки можно, уверен специалист.

Существует несколько эффективных способов борьбы с бродячими собаками, заметил кинолог:

— Можно брать с собой какой-нибудь спрей. Например, против собак хорошо использовать парфюм. У них плохое зрение и не очень хорошее обоняние, и это их сразу останавливает. Если человек заведомо отправляется в промзону, можно взять перцовый баллончик. Ультразвуковые отпугиватели тоже иногда работают, но не так хорошо, как перцовый баллончик.

Также собаки, заметил эксперт, боятся больших объектов. Именно поэтому можно поднять над головой рюкзак или другой крупный предмет, и это отпугнет животных.

Если собаки уже нападают, важно действовать быстро, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Нужно понять, что вы можете дать собаке для укуса, и защитить эту часть тела. Например, можно обернуть руку в куртку — собака ухватится за нее и не прокусит. Если есть зонт, то можно раскрыть его. Любые непривычные действия тоже останавливают животных, — заключил кинолог.