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Приметы и советы

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет перекрыто 4 мая

Евгений Жуков
Город
Движение на ряде улиц в центре Москвы будет перекрыто 4 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичным автомобилистам рекомендуется пользоваться общественным транспортом из-за ограничения движения на ряде улиц в центре Москвы 4 мая. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, движение для транспорта будет недоступно с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, а также на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара.

С 17:30 на улицах Тверской, Петровке, Охотный Ряд, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных аналогичным образом будет закрыто движение.

Такие же меры будут приняты с 23:30 на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца. Кроме того, с 00:01 3 мая до 13:00 9 мая в местах ограничений будет запрещена парковка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этом году в Москве пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где конкретно будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

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