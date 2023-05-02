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Приметы и советы

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Кусковской улице в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Кусковской улице в Москве
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Кусковская улица Карта всех событий

На востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 2 мая.

Авария произошла на Кусковской улице в районе дома № 20а. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Кусковской улице в Москве Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», объезд осуществляется по встречной полосе движения.

Другая авария произошла на улице Свободы в районе дома № 57. Иномарка сбила ребенка на электросамокате, который пересекал дорогу по пешеходному переходу без светофора. Ребенка госпитализировали. Известно, что арендовал транспортное средство мальчик при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.

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