Отца сбитого на северо-западе Москвы мальчика привлекли к ответственности

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Москва, улица Свободы, 57 Карта всех событий

К административной ответственности привлекли отца мальчика, который катался на электросамокате на северо-западе столицы и попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 2 мая.

По данным ведомства, сам инцидент произошел вечером 28 апреля на улице Свободы в районе дома № 57. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В этот момент его сбила женщина на автомобиле Volkswagen. В результате 13-летний мальчик был госпитализирован с закрытым переломом левой ключицы.

Установлено, что самокат он арендовал при помощи аккаунта отца своего знакомого. Но к ответственности за произошедшее привлекли 43-летнего папу самого пострадавшего. Его обвинили по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ.

Еще одно ДТП произошло на Никитинской улице. Под колеса автомобиля на пешеходном переходе попали два ребенка.