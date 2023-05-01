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Автомобиль сбил двух детей на переходе на Никитинской улице

Евгений Белоусов
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Автомобиль сбил двух детей на переходе на Никитинской улице
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, Никитинская улица, 24 Карта всех событий

Водитель автомобиля марки Kia сбил двух детей на пешеходном переходе на Никитинской улице. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Автомобиль сбил двух сестер 7 и 13 лет. Обе девочки были срочно госпитализированы. Сейчас установлением обстоятельств аварии занимается прокуратура Восточного административного округа, передает ТАСС.

Еще одна авария произошла на мосту на Большой Черкизовской улице. В результате инцидента автомобиль марки Mercedes перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

Помимо этого, на Уральской улице водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

Восточный административный округ (ВАО) ДТП Дети
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