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«Мерседес» опрокинулся в результате ДТП на мосту на Большой Черкизовской улице

Евгений Белоусов
Происшествия
«Мерседес» опрокинулся в результате ДТП на мосту на Большой Черкизовской улице
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Большая Черкизовская улица, 125с1 Карта всех событий

ДТП произошло на Большой Черкизовской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 1 мая, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла на мосту. В результате инцидента автомобиль марки «Мерседес» перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

В этот же день на Уральской улице водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.

Москва ДТП Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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