Четыре человека, включая двоих детей, погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Авария произошла на Киевском шоссе в Московской области, грузовик въехал в шесть легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, включая двух детей.

Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе в Подмосковье, столкнулись семь машин.

— В остановившиеся на светофоре шесть легковых автомобилей въехал грузовик. Погибли четыре человека, двое из них — дети, — рассказал собеседник РИА Новости.

По его данным, еще два человека получили травмы.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / РЕН ТВ

28 апреля несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Авария произошла в районе дома № 33а. Для движения был недоступен съезд на внутреннюю сторону ТТК.

Другая авария произошла в этот день на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.