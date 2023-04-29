Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Юлия Курганова
Происшествия
Четыре человека, включая двоих детей, погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Авария произошла на Киевском шоссе в Московской области, грузовик въехал в шесть легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, включая двух детей.

Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе в Подмосковье, столкнулись семь машин.

— В остановившиеся на светофоре шесть легковых автомобилей въехал грузовик. Погибли четыре человека, двое из них — дети, — рассказал собеседник РИА Новости.

По его данным, еще два человека получили травмы.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

28 апреля несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Авария произошла в районе дома № 33а. Для движения был недоступен съезд на внутреннюю сторону ТТК.

Другая авария произошла в этот день на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

Подмосковье Смерть ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте