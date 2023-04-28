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Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте

Юлия Курганова
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 28 апреля.

Авария произошла в районе дома № 33а на Ленинградском проспекте.

— Для движения недоступен съезд на внутреннюю сторону ТТК, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Другая авария произошла в этот день на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

27 апреля на 59-м километре МКАД произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. На место прибыли оперативные службы, в районе ДТП было затруднено движение.

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