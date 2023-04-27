На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

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Москва, МКАД, 59-й километр Карта всех событий

На 59-м километре МКАД произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место прибыли оперативные службы, в районе ДТП затруднено движение. Подробности произошедшего выясняются, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Московской области в Реутове поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. По предварительной информации, автобус влетел в отбойник.

Вечером 27 апреля несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле. Информация о пострадавших не поступала.