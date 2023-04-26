В Московской области произошло крупное ДТП с участием автобуса

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Московская область, Реутов, улица Некрасова, 2 Карта всех событий

В Московской области, в Реутове, поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, автобус влетел в отбойник. О причинах ДТП пока ничего не известно. Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется.

Авария произошла на улице Некрасова в районе дома №2, по предварительным данным, на Ивановском мосту.

На юго-западе столицы автомобиль сбил мужчину на электровелосипеде. Авария произошла на улице Кедрова. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого была 34-летняя женщина, сбил велосипедиста. 23-летнего мужчину госпитализировали.

Другая авария произошла ранним утром 26 апреля на МКАД. Автомобиль такси врезался в отбойник и перевернулся. Инцидент попал на видео. Из-за ДТП на некоторое время были перекрыты две полосы движения.