Крупное ДТП произошло в Гагаринском тоннеле

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Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Московской области в Реутове поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. По предварительной информации, автобус влетел в отбойник. О причинах ДТП пока ничего неизвестно. Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются.

На юго-западе столицы автомобиль сбил мужчину на электровелосипеде. Авария произошла на улице Кедрова. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого была 34-летняя женщина, сбил велосипедиста. 23-летнего мужчину госпитализировали.