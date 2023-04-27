Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупное ДТП произошло в Гагаринском тоннеле

Евгений Белоусов
Происшествия
Крупное ДТП произошло в Гагаринском тоннеле
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Московской области в Реутове поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. По предварительной информации, автобус влетел в отбойник. О причинах ДТП пока ничего неизвестно. Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются.

На юго-западе столицы автомобиль сбил мужчину на электровелосипеде. Авария произошла на улице Кедрова. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого была 34-летняя женщина, сбил велосипедиста. 23-летнего мужчину госпитализировали.

Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте