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Обвиняемые в подделке документов в связи с убийством Дугиной получили по 3,5 года колонии

Евгений Жуков
Происшествия
Обвиняемые в подделке документов в связи с убийством Дугиной получили по 3,5 года колонии
Фото: shutterstock

Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, обвиняемых в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства журналистки Дарьи Дугиной выехали из России, приговорили к 3,5 года в колонии общего режима. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в Пролетарском районном суде города Тулы.

Обоих мужчин признали виновными по статье УК РФ («Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такового документа, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления»).

Александра Сучкова взяли под стражу в зале суда, передает ТАСС. Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.

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