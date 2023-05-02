Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Изменение расписания на Ленинградском направлении ОЖД продолжится в мае

Евгений Белоусов
Город
Изменение расписания на Ленинградском направлении ОЖД продолжится в мае
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Октябрьская железная дорога Карта всех событий

Изменение расписания движения на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги продолжится с 3 по 4 мая. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Интервалы движения поездов увеличены до 40 минут, в пиковые часы интервалы движения сохранены. Часть поездов следует от/до Сходни. Часть поездов отменена, у части меняется расписание, — говорится в сообщении.

Изменения в расписании необходимы для модернизации инфраструктуры на станции «Крюково» в рамках подготовки к запуску МЦД-3, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменено расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4. В частности, на участке Нижегородская-Железнодорожная увеличен интервал между поездами до 20 минут, в том числе в пиковые часы.

Также в Дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направлений, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.

Транспорт Москва Поезда
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте