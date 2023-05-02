Изменение расписания на Ленинградском направлении ОЖД продолжится в мае

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Октябрьская железная дорога Карта всех событий

Изменение расписания движения на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги продолжится с 3 по 4 мая. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Интервалы движения поездов увеличены до 40 минут, в пиковые часы интервалы движения сохранены. Часть поездов следует от/до Сходни. Часть поездов отменена, у части меняется расписание, — говорится в сообщении.

Изменения в расписании необходимы для модернизации инфраструктуры на станции «Крюково» в рамках подготовки к запуску МЦД-3, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменено расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4. В частности, на участке Нижегородская-Железнодорожная увеличен интервал между поездами до 20 минут, в том числе в пиковые часы.

Также в Дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направлений, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.