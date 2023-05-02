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Сергей Собянин: Двенадцать новых адресов включили в программу реновации

Евгений Силаев

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Сергей Собянин: Двенадцать новых адресов включили в программу реновации
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столичную программу реновации включили 12 новых адресов. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в девяти районах столицы уже находятся стартовые площадки. После окончания строительства получится расселить 37 старых домов, а новое жилье смогут получить 6700 человек, подчеркнул Собянин.

— Всего для строительства уже выбрано 587 площадок. В программу реновации включены 5175 домов, в которых живут порядка миллиона москвичей, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин: Двенадцать новых адресов включили в программу реновации Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

В рамках программы реновации в районе Щукино на месте снесенного здания запланировано строительство жилого дома с «плетеными» фасадами. Всего в здании будет 182 квартиры, три из которых адаптируют под нужды маломобильных жильцов.

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