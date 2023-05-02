Около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области

Со станций Московской железной дороги отправлено более трех тысяч грузовых поездов / Фото: pixabay.com

Локомотив и около 20 вагонов грузового поезда пошли под откос в Брянской области. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.

Инцидент произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. Отмечается, что причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Информации о пострадавших и об открытом горении нет.

— На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено, — пишет Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Во вторник, 2 мая, в столичном метрополитене задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы, чтобы покурить. Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Во время отсутствия поезда мужчина спустился на рельсы и проник в служебную зону.