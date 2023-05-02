Юнармейцам из всех регионов РФ вручили копии Знамени Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» во вторник, 2 мая, состоялась торжественная передача 89 копий Знамени Победы юнармейцам из всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

9 мая, в день празднования 78-й годовщины Великой Победы, участники «Юнармии» пронесут врученные реликвии во главе юнармейских парадных строев, эти знамена станут украшением персональных парадов у домов, где живут ветераны.

— Вдумайтесь, 17 тысяч фронтовиков, участников и инвалидов Великой Отечественной, сегодня проживают в России. Их осталось очень мало. То, сколько они пережила, мы сейчас лучше понимаем. Несмотря на все трудности, они вытерпели, выжили и победили, — заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В рамках мероприятия юнармейцы также развернули перед Музеем Победы масштабную копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров и копию Георгиевской ленты длиной 300 метров.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих. При этом в День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00. Вход для посетителей закроют в 19:00.