Музей Победы изменит график работы в майские праздники

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей совершенно бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих.

При этом в День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00. Вход для посетителей закроют в 19:00.

В праздничные дни для посетителей подготовлена большая программа: в Музее Победы пройдут концерты, спектакли, кинопоказы в рамках Майского фестиваля правильного кино. Гости увидят экспозицию «Подвиг Армии» с уникальным диорамным комплексом, Зал исторической правды, Зал Памяти и Скорби, Зал Полководцев, Зал Славы и многое другое.

В Третьяковской галерее изменили график посещения в майские праздники. Постоянные экспозиции и выставки в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу открыты для посещения 30 апреля, 1, 7, 8, мая с 10:00 до 20:00.

График работы изменится также в отделениях «Почты России». Так, 1 и 9 мая почтовые отделения работать не будут, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.