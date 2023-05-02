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Приметы и советы

Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка

Евгений Жуков
Общество
Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка
Фото: t.me/bugevuge001

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ребенка. Она опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором муж приветствовал наследника. Актриса подписала, что родила мальчика 28 апреля.

На кадрах видно, как Прилучный перерезал пуповину и взял младенца на руки. Поздравить ее приехали также наследники актера от Агаты Муцениеце Мия и Тимофей. Об имени мальчика молодые родители пока не рассказали.

В августе прошлого года звезда сериала «Мажор» женился на актрисе Зепюр Брутян, известной по роли в ситкоме «Папины дочки». В середине ноября появились слухи о беременности новой избранницы Прилучного. В феврале 2023 года пара перестала скрывать то, что их семья ждет пополнение.

В субботу, 18 февраля, возлюбленная актера в честь своего дня рождения опубликовала на своей странице в социальных сетях видеоролик, где предстала с округлившимся животом.

При этом бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце рассказала, что предпринимала попытки подружиться с новой избранницей бывшего мужа Павла Прилучного — Зепюр Брутян. Однако инициатива звезды «Закрытой школы» потерпела неудачу.

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