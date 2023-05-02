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Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на улице Профсоюзной и уехал

Евгений Белоусов
Происшествия
Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на улице Профсоюзной и уехал
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Молодой человек на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в районе улицы Профсоюзной. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 2 мая, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Около одного из домов на улице Профсоюзной 24-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил малолетнего ребенка 2021 года рождения, гулявшего в сопровождении мамы, — рассказала она.

По словам Нефедовой, ребенок был госпитализирован. Сейчас установление всех обстоятельств инцидента контролирует столичная прокуратура.

Само происшествие попало на видео. На кадрах видно, как молодой человек на электросамокате врезается в ребенка. Остановившись, он разговаривает с матерью ребенка. В этот момент к нему подбегает мужчина и начинает хватать молодого человека за одежду. После этого виновник происшествия встает на самокат и уезжает.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Также в этот день иномарка сбила ребенка на электросамокате, который пересекал дорогу по пешеходному переходу без светофора. Известно, что арендовал транспортное средство мальчик при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.

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