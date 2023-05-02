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Путин заявил, что искусство находится вне политики

Евгений Белоусов
Общество
Путин заявил, что искусство находится вне политики
Фото: Администрация президента РФ

Искусство находится вне политики, заявил во вторник, 1 мая, президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем — директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

— Не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь во все это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство — вне политики. Это самое главное, — заявил глава государства.

Президент также отметил огромный вклад Гергиева, которому исполнилось 70 лет, в культуру России и всего мира, передает официальный сайт Кремля.

В марте Путин также раскритиковал существующую культуру отмены на Западе. По его словам, культура отмены превратилась в отмену культуры: из афиш вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, под запрет попадают и книги русских писателей. Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил Путин.

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