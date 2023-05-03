В Барнауле пенсионерка заказала убийство своей невестки

Фото: СК РФ

Пенсионерка из Барнаула Алтайского края организовала заказное убийство супруги своего сына, но ее задержали сотрудники полиции. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на сайте регионального СК РФ.

57-летнюю женщину обвинили в приготовлении к убийству по найму, против нее возбуждено уголовное дело. Пенсионерка активно искала соучастника преступления и подстрекала к его совершению, предоставляя ему необходимую для этого информацию и осуществляя подкуп.

Подозреваемая имела напряженные отношения с женой сына. В итоге она решила найти киллера и спланировать убийство невестки.

В феврале жительница Барнаула пришла на встречу с предполагаемым исполнителем организуемого ею убийства. «Киллер» оказался сотрудником правоохранительных органов под прикрытием. Он взял у пенсионерки задаток, а та сказала, что заплатит еще полтора миллиона рублей после убийства родственницы. Женщина попросила, чтобы преступление было совершено летом и на территории другого региона, куда ее невестка собирается в гости к родным.

Вскоре пенсионерка была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

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