Взрыв газа произошел в девятиэтажке в Саратовской области

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Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом девятиэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом в среду, 3 мая, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Взрыв случился около 04:35 на улице Полтавской. На фото, опубликованном в Telegram-канале Юрина, видно, как из лоджии одной из квартир поднимается черный густой дым.

— В результате происшествия пострадали два человека. 66-летний мужчина и 69-летняя женщина. На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники МЧС, — написал он.

9 марта в городе Чите Забайкальского края произошел взрыв газа в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате обрушились два верхних этажа, под завалами оказались несколько жителей. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».