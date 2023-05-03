Капремонт дома 1954 года постройки в Академическом районе начнется в 2023 году

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

Москва, Большая Черёмушкинская улица, 42к1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома, построенного в 1954 году по проекту Специального архитектурно-конструкторского бюро. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы.

По словам заместителя гендира ФКР Владимира Кожиченкова, это здание является типичным примером архитектуры жилого фонда 50-х годов прошлого столетия. Он также рассказал, что специалистами фонда был разработан уникальный проект проведения работ по капремонту этого дома, который учитывает все конструктивные и эстетические особенности. Само здание расположено по адресу Большая Черемушкинская улица, дом № 42, корпус 1.

Работы по восстановлению фасада дома начнутся с промывки и расчистки открытых плоскостей от всех накопившихся загрязнений. В рамках следующего этапа пройдет ремонт кирпичной кладки, а также расшивка швов в местах повреждений и обработка мест увлажнений антисептиком.

Затем мастера ФКР проведут комплекс обязательных подготовительных мероприятий. На финальном этапе кирпичную кладку гидрофобизируют. Технология гидрофобизации современна и крайне эффективна против негативного воздействия атмосферных осадков. По окончании основного объема работ специалисты приведут в порядок балконы, отремонтируют входные группы и приямки.

Также в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы в доме № 5, корпус 4, на улице Петрозаводской. Здание было построено в 1970 году. В 2023 году специалисты обновят фасад объекта и заменят внутридомовые коммуникации.