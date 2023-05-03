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Приметы и советы

Овчинский: Московский производитель выпустит порядка 30 тысяч упаковок солнцезащитной косметики

Полина Французова
Город
Овчинский: Московский производитель выпустит порядка 30 тысяч упаковок солнцезащитной косметики
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная компания, специализирующаяся на производстве косметики, разработала и запустила в производство новые виды солнцезащитных средств. К летнему сезону предприятие планирует выпустить около 30 тысяч упаковок косметики. Об этом в среду, 3 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие «Гельтек» около 30 лет выпускает медицинские контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональной косметики. Сегодня компания занимает лидирующие позиции в отрасли.

— Столичная компания «Гельтек» разработала и начала производить новые виды косметических средств. В планах предприятия к началу летнего сезона выпустить около 30 тысяч упаковок кремов, гелей, увлажняющих и других солнцезащитных средств, — рассказал Владислав Овчинский.

В числе новинок — солнцезащитный гель для мужчин. Средство защищает кожу от ультрафиолета и за счет водостойкой текстуры позволяет заниматься любыми видами спорта на улице, в том числе водными.Тоник из линейки натуральной косметики уменьшает чувствительность кожи, снижает зуд и покраснение. Экстракт центеллы, входящий состав средства, работает как антиоксидант, что особенно важно в летний сезон.

Открывать или расширять действующие производства, а также увеличивать ассортимент компаниям помогает созданный в городе благоприятный инвестклимат. Инвесторам доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, свыше 20 инструментов поддержки, благодаря которым предприятия модернизируют, развивают производства, увеличивают объемы выпуска и ассортимент продукции.

Производство Владислав Овчинский Москва
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