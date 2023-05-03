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«Коммерсант»: Добыча газа в России сократилась на 10 процентов

Лейла Алиева
Экономика
«Коммерсант»: Добыча газа в России сократилась на 10 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По итогам первого квартала этого года добыча газа в России сократилась до 61 миллиарда кубометров, что на 10 процентов ниже аналогичного показателя предыдущего года. Об этом сообщает «Коммерсант».

— Добыча Газпрома продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18 процентов. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — «Роснефти» и НОВАТЭКа — растет, — отмечается в материале.

По данным издания, причиной сокращения добычи является снижение поставок газа в страны ЕС. В настоящее время поставки идут только по «Турецкому потоку», а также минимально через территорию Украины.

По словам опрошенных экспертов, такая тенденция сохранится в течение всего года из-за увеличения мощности уже запущенных проектов, пишет «Коммерсант».

26 апреля стало известно, что Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа. Примечательно, что в январе–феврале данные о добыче нефти и газа были представлены ведомством. Согласно опубликованным показателям, тогда их индекс снизился на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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