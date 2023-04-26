Росстат перестал публиковать отчеты по добыче нефти

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Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа.

Отмечается, что в январе-феврале данные о добыче нефти и газа были представлены ведомством. Согласно опубликованным показателям, тогда их индекс снизился на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По мнению главы экономического департамента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, исчезновение данных о нефтегазовой отрасли может быть связано с санкционным давлением.

— Однако большого смысла в этом нет, а негативные последствия для экономики есть. Для внутренних экономических агентов усиливается неопределенность, связанная с тем, что происходящее в экономике становится менее понятным, — сказал эксперт.

Это означает «увеличение стоимости риска», цитирует Салихова РБК.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.