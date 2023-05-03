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Несколько автомобилей столкнулись на 12-м километре МКАД

Лейла Алиева
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на 12-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 12-й километр Карта всех событий

Сразу несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 12-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 3 мая.о пострадавших

Авария произошла в районе Кузьминского лесопарка. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

— Движение в районе аварии затруднено: заняты две полосы из пяти. Просим выбирать альтернативные маршруты, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Несколько автомобилей столкнулись на 12-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Еще одно ДТП произошло на улице Свободы в районе дома № 57. Женщина за рулем немецкой машины сбила ребенка на электросамокате, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу с переломом. Известно, что он арендовал транспортное средство при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.

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