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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет скончался в возрасте 80 лет

Лейла Алиева
Общество
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет скончался в возрасте 80 лет
кадр из сериала «Дикая роза» (1988)

Мексиканский актер и режиссер Гастон Тусет скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ePrimeFeed.

Звезды сериалов не стало в понедельник, 1 мая. Причина смерти и дата похорон пока не сообщаются. Коллеги и поклонники творчества Тусета выразили соболезнования его близким, пишет ePrimeFeed.

Гастон Тусет успел сняться более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых популярные мелодрамы «Дикая Роза», «Богатые тоже плачут», а также «Узы любви». Он продолжал работать до 2010 года, после чего ушел на заслуженный отдых.

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