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Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом

Лейла Алиева
Город
Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Специалисты обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала в Нагатинской пойме. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

— В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения. Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии, — рассказал он.

На территории проложили восемь кабельных линий мощностью в 10 киловатт. Все работы проводились с помощью современной спецтехники, в частности методом горизонтально-направленного бурения.

В пятницу, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.

Петр Бирюков Москва Энергосбережение Южный речной вокзал
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