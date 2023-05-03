Южный речной вокзал Москвы обеспечили энергоснабжением с резервом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Специалисты обеспечили надежное энергоснабжение Южного речного вокзала в Нагатинской пойме. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

— В рамках реконструкции Южного речного вокзала провели строительно-монтажные работы для обеспечения его надежного и бесперебойного энергоснабжения. Установлены две новые современные трансформаторные подстанции, оснащенные системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии, — рассказал он.

На территории проложили восемь кабельных линий мощностью в 10 киловатт. Все работы проводились с помощью современной спецтехники, в частности методом горизонтально-направленного бурения.

В пятницу, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.