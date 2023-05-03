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Карго, перья и яркие цвета: дизайнер Керимова назвала самые модные тренды лета 2023 года

Евгения Незнающева

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Карго, перья и яркие цвета: дизайнер Керимова назвала самые модные тренды лета 2023 года
Фото: Из личного архива Аники Керимовой

Некоторые тренды сразу заявляют, что вы готовы собрать все восхищенные взгляды на себя. О главных летних тенденциях рассказала дизайнер Аника Керимова.

Модные цвета лета–2023

Насыщенный апельсин

Цвет тропического цитруса будет выигрышно смотреться на легких платьях, коротких топах и льняных костюмах. Оранжевый же отлично подчеркивает загар.

Растительный зеленый

Смесь оливкового с серым и коричневым полутоном органично выглядит в одежде стиля милитари, карго, сафари. Подходит для девушек всех цветотипов.

Электрический синий

Глубокий и яркий тон уместно смотрится на одежде делового и расслабленного повседневного стиля. Дополните свой гардероб синими удлиненными шортами, жакетами и юбками-карандашами.

Модной также остается пастельная гамма. Нежные цвета помогают освежить образ, молодят и выглядят уместно в любой обстановке. Кроме того, в светлой одежде будет легче перенести жаркие деньки.

Актуальные ткани

Лидером уже несколько сезонов остается деним. Из этого материала в тренде буквально все — от босоножек до панамки. Примеряйте джинсовую одежду любых фасонов. Модные показы продемонстрировали, что носить можно скинни, клеш от бедра, мини и макси разных оттенков по глубине. Деним аккуратно вписывается в одежду для офиса. Если позволяет дресс-код, попробуйте лаконичную джинсовую рубашку без украшений или брюки костюмного кроя.

Полупрозрачные ткани — тренд лета 2023 года. Особенно эффектно они смотрятся в виде романтических блуз с коротким или длинным рукавом, платья. Если еще не осмеливаетесь на такое, попробуйте одежду со вставками из кружева или органзы. Полупрозрачные ткани интересно смотрятся с более брутальной одеждой — джинсовкой, кожанкой, классическим жакетом. Кроме того, с ними можно создать светлый, невинный образ.

Летом никуда не деться от льна. Натуральная ткань позволяет не перегреваться на солнце и выглядеть стильно. Свободные костюмы — просто находка для жарких дней. Комплект из брюк и рубашки с коротким рукавом можно надеть на работу, а также для прогулки в отпуске.

Трендовые образы

Стиль карго считается одним из главных в этом году. Широкие брюки или шорты с несколькими накладными карманами — вот, что должно быть у каждой. Выбирайте одежду из любой ткани и оттенка, главное, чтобы на ней было достаточно места для мелких вещей. Интересно, что стиль карго органично смотрится как с массивной, так и с элегантной обувью.

Еще одним трендом на лето будет одежда, декорированная перьями. Они могут быть на любом участке — на манжетках, плечах, лицевой стороне. Если боитесь выглядеть, как птичка, можно поэкспериментировать с бахромой — она также актуальна для летнего гардероба в этом году.

Показывайте стройные ноги с юбками и шортами мини. В них вам точно не будет жарко летом. С длиной мини легко создать смелый образ, подчеркнув достоинства фигуры. Особенно точное попадание в модную мишень — короткая юбка из джинсы с накладными карманами.

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