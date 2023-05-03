Ефимов: С начала года город реализовал на торгах права на комплексное развитие четырех участков бывших промзон

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На аукционах, прошедших с начала текущего года, городское руководство реализовало право на редевелопмент четырех участков бывших промышленных зон. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о промзонах: № 16 «Вагоноремонт», «Красный Строитель», «Дегунино-Лихоборы» и № 58 «Южное Очаково».

— По итогам проведения аукционов с начала 2023 года определились застройщики, которые смогут заняться редевелопментом четырех участков бывших промзон общей площадью почти 66 гектаров и возвести на них свыше миллиона квадратных метров недвижимости, — отметил Ефимов.

Он также добавил, что благодаря этому в Москве появится около 16 тысяч дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 100 миллиардов рублей.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, с начала реализации программы развития территорий в 2020 году на торгах также определили инвесторов для реорганизации еще четырех площадок: «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан» общей площадью свыше 158 гектаров.

В Северо-Восточном административном округе планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий, что делает его лидером по данному показателю. На участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов.