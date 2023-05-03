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Сергунина пригласила юных москвичей на профориентационную акцию «ТехноЗнайка»

Евгений Жуков
Город
Сергунина пригласила юных москвичей на профориентационную акцию «ТехноЗнайка»
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Юные жители столицы старше шести лет в период с 22 по 28 мая смогут принять участие в мастер-классах в рамках проекта «ТехноЗнайка». Познавательная акция пройдет на площадках детских технопарков. Об этом в среду, 3 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Проект «ТехноЗнайка» станет ярким завершением учебного года. На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности, — отметила заммэра.

Сергунина также добавила, что благодаря проекту дети смогут познакомиться с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями. На данный момент к акции уже присоединилось свыше 70 учреждений дополнительного образования.

Занятия могут длиться до двух часов. Основная направленность — профориентация. Чтобы бесплатно поучаствовать в мероприятиях, нужно успеть зарегистрироваться на сайте детских технопарков столицы.

Сразу три интересных события организует в рамках проекта «ТехноЗнайка» детский технопарк Российского государственного социального университета. На одном из них расскажут о виртуальной и дополненной реальности, на другом научат работать с базовыми инструментами графического редактора, а на мастер-классе «Создай свою цифровую копию» ребята с помощью технологии 3D-сканирования и ручного сканера сделают семейный 3D-портрет.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 апреля открыл детский технопарк «Наукоград», направленный на обучение по проектированию авиационной и космической техники. Здание создано на базе Московского финансово-юридического университета.

Наталья Сергунина Москва Дети
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