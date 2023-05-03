ФСБ пресекла подготовку покушения на руководителей Крыма со стороны ГУР Минобороны Украины

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли агентов главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших серию терактов в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 3 мая.

— ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, — говорится в сообщении.

Одной из главных целей было покушение на главу региона Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Целями также были объекты транспортной инфраструктуры полуострова, передает РИА Новости.

Другого диверсанта задержали 19 апреля. Мужчина имел гражданство РФ и Украины, он планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителями СБУ.