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Приметы и советы

Психолог Коржаева пояснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder из России

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Коржаева пояснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder из России
Фото: Unsplash

Уход приложения для знакомств Tinder из России может дать возможность пересмотреть свой подход к поиску второй половинки, отдохнуть от постоянных однотипных знакомств с разными людьми. Такое мнение высказала клинический психолог Ирина Коржаева.

Она отметила, что это хорошая перспектива для психогигиены, которая даст возможность взять паузу, подумать о том, каким должен быть будущий партнер. Это возможность организовать детокс от череды свиданий.

Ирина Коржаева считает, что для многих ежедневные знакомства с новыми людьми в Tinder стали уже проявлением зависимости, передает Life.ru.

По ее мнению, в подобных приложениях легко нарваться на мошенников.

В свою очередь сексолог Юлия Варра добавила, что знакомства через Tinder были поверхностными, а потому от ухода сервиса из России никто ничего не потеряет, передает ИА «НСН».

«Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой, где теперь молодежи общаться и искать свою любовь. По ее словам, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.

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