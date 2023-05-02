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«Tinder забудут через неделю»: сваха Сябитова рассказала, почему искать пару в Сети уже неактуально

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Tinder забудут через неделю»: сваха Сябитова рассказала, почему искать пару в Сети уже неактуально
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Американская компания Match Group, которой принадлежит целый перечень приложений для знакомств в интернете, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете. Где теперь молодежи общаться и искать свою любовь, «Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой.

По словам теледивы, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.

— Вы знаете, сегодня интернет-знакомства по эффективности и значимости занимают далеко не первое место, это всего лишь айсберг в океане, это лишь треть из огромного списка возможных вариантов знакомств, — пояснила сваха.

Более того, даже если вы познакомились через приложение, то, по словам Сябитовой, после продолжительной переписки раньше или позже наступит момент, когда придется встретиться с интернет-избранником в офлайн-формате.

— Такой интернет-парочке предстоит разговор — сначала по телефону, а потом уже живьем. И от живого общения зависит, продолжится ли выстраивание отношений или нет. И в этой связи знакомство в Tinder, собственно, как и в любом другом приложении, — это всего лишь первый шаг, — отметила Сябитова.

К тому же в последние годы в приложение «ринулось», как заметила звездная сваха, огромное множество мошенников, которые использовали портал для корыстных целей.

— С точки зрения бизнеса Tinder мог, в том числе, осознать, что он не смог интегрироваться под нужды российских пользователей, это перестало приносить доход, и они решили закрыть лавочку, что, в принципе, логично, — сказала сваха.

Сябитова поспешила подбодрить российских пользователей, которые загрустили в связи с уходом Tinder:

— Все почему-то убеждены, что знакомство в интернете — это единственный способ выйти замуж, а всего остального нет… А если я вам скажу, что знакомства в парках, общественных местах куда более продуктивны и имеют больший результат, чем Сеть? Да и найти себе спутницу или спутника можно через общие компании, друзей, родных, что намного реалистичнее, чем переписки с сомнительными личностями в приложениях.

Собеседница «ВМ» порекомендовала россиянам помахать Tinder, попрощаться с ним и двигаться дальше.

— Даже не переживайте, приходите к нам, когда программа «Давай поженимся» возродится. Благодаря ей мы смогли устроить более 300 свадеб. Вот вам действенный способ, — заключила собеседница «ВМ».

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