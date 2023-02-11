Без всяких «зай»: психолог Тасуева рассказала, как правильно расставаться

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Правильный разрыв отношений — искусство, которым владеет не каждый. Очень часто пара, в которой давно погасли чувства, не может решиться на такой шаг, даже если совместное проживание уже невозможно и лишь отравляет жизнь. «Вечерняя Москва» узнала, как нужно выходить из отношений без унижений партнера и вреда для ментального здоровья.

Вычеркнуть из жизни

По словам психолога и профессиональной свахи Татьяны Тасуевой, гармоничный и правильный разрыв возможен лишь тогда, когда отношения полностью себя исчерпали и точки возврата нет.

— Вы понимаете, что никакого будущего с этим человеком быть не может. Ни в качестве любимого, друга или приятеля, — акцентировала Тасуева. — Во всех смыслах он для вас перестал быть. А это означает, что с разрывом отношений необходимо уже бывшего или бывшую вычеркнуть из своей жизни.

Это довольно сложный и длительный процесс, требующий много энергетических сил.

— Самое сложное — это отпустить человека. Вы очень привязаны, вас постоянно преодолевают воспоминания, терзает ностальгия. Но помните, что любые переживания условно делят на несколько этапов: острая стадия, шок, гнев, вина, страдание, депрессия и принятие, — перечислила эксперт.

Всегда нужно помнить, что любые эмоции стихают и в какой-то момент жизнь начинает играть новыми красками.

Откровенно говоря

Самая важная стадия в разрыве — это сообщение партнеру о том, что все кончено, подчеркнула специалист.

— Партнера или партнершу нужно подвести к разговору о том, что отношения зашли в тупик, никакого развития уже нет. Выйдя на откровенный разговор, можно прямо говорить, что ваши чувства уже не прежние и совместное пребывание лишь усугубит отношения, доводя их до сплошного негатива, конфликтов и даже ненависти, — сказала Тасуева.

Формулировки и аргументации, связанные с причиной разрыва, должны быть четкими и исчерпывающими, чтобы у партнера не возникло и намека то, что еще не все потеряно.

— Никаких слов ласки не стоит использовать при серьезном разговоре, избегайте таких речевых элементов, как «зая» или «котик». Общайтесь в уважительной манере, но серьезной, —предупредила психолог.

По мнению эксперта, самый идеальный вариант из всех: когда чувства погасли у двоих, в итоге партнеры собрались с силами и поговорили о своем решении. Куда сложнее, когда кто-то один продолжает любить. В таком случае без помощи специалиста никак не обойтись, лучше обратиться к семейному психологу, заключила собеседница «ВМ».