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Приметы и советы

Сурикаты вернулись в уличный вольер в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Сурикаты вернулись в уличный вольер в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке сурикаты вернулись в уличный вольер, который расположен около павильона «Животные Африки». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— До выхода киперы предусмотрительно запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством. После этого маленькие хищники начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширять входы в норную систему, — говорится в сообщении.

В зимний период сурикаты обитали в павильоне «Животные Африки», где для них оборудован специальный вольер с грунтом для нор, домиками и лампами. Среди регулярных развлечений у зверьков бассейн с шариками, а также другие игрушки, в которых сотрудники прячут лакомства.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

В зоопарке животные питаются творогом, куриным мясом, яйцами перепелок и насекомыми, передает Telegram-канал зоосада.

Прогулочный сезон накануне открыла и южноафриканская жирафиха Липа. Для жирафихи в вольере создано пищевое разнообразие. На поляне растут шиповник и липа, ива и два вида клена — американский и канадский.

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