Жирафиха Липа из Московского зоопарка открыла прогулочный сезон

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Южноафриканская жирафиха Липа, проживающая в Московском зоопарке с 2004 года, открыла сезон прогулок. Она выходит на свою летнюю территорию — так называемую африканскую поляну, которая представляет собой примыкающий к павильону «Животные Африки» луг. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, 20-летняя жирафиха очень любит бегать. Компанию ей составляют зебры Дэбора, Лейла и Миа, которые выходят на уличные прогулки и зимой. Липа вышла на улицу с установлением стабильной теплой температуры воздуха выше 12 градусов.

— Чтобы обеспечить жирафу и зебрам беспрепятственный и безопасный бег, зоологи регулярно проверяют поляну на предмет ям, выбоин, камней и других проблемных мест. Их сразу же устраняют, ямки засыпают грунтом и засаживают травой для укрепления почвы корневой системой, — приводит слова Акуловой официальный сайт мэра Москвы.

Для жирафихи в вольере создано пищевое разнообразие. На поляне растут шиповник и липа, ива и два вида клена — американский и канадский. Липа с удовольствием лакомится листьями деревьев и кустарников, а различная высота их расположения стимулирует животное наклоняться и вытягиваться в поисках питания.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. В связи с подготовкой к сезону временно закрыт главный вход. Изменение режима работы традиционно связано с увеличением длины светового дня.