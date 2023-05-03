Ефимов рассказал о росте производства лакокрасочных изделий в Москве за первые два месяца этого года

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе-феврале 2023 года было выпущено на 31,3 процента лакокрасочных изделий больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в среду, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 18 столичных предприятий занимаются производством лакокрасочных изделий, на них работает свыше 500 человек.

— Производство лаков и красок в городе активно развивается из-за растущего спроса. Изделия применяются в строительстве, автомобильной и авиационной промышленности, машино- и станкостроении, при изготовлении металлоконструкций различного типа и в судостроении, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что одним из стимулов развития отрасли стал уход иностранных брендов с отечественного рынка. Параллельно с этим в столице работают 20 механизмов поддержки предприятий и производителей.

Также Ефимов сообщил о том, что московский завод деревоизделий ввел в эксплуатацию новое производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе города. На предприятии уже трудится около 1,5 тысячи человек, а открытие нового цеха создаст 40 дополнительных рабочих мест.