Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов рассказал о росте производства лакокрасочных изделий в Москве за первые два месяца этого года

Евгений Силаев
Город
Ефимов рассказал о росте производства лакокрасочных изделий в Москве за первые два месяца этого года
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В январе-феврале 2023 года было выпущено на 31,3 процента лакокрасочных изделий больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в среду, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 18 столичных предприятий занимаются производством лакокрасочных изделий, на них работает свыше 500 человек.

— Производство лаков и красок в городе активно развивается из-за растущего спроса. Изделия применяются в строительстве, автомобильной и авиационной промышленности, машино- и станкостроении, при изготовлении металлоконструкций различного типа и в судостроении, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что одним из стимулов развития отрасли стал уход иностранных брендов с отечественного рынка. Параллельно с этим в столице работают 20 механизмов поддержки предприятий и производителей.

Также Ефимов сообщил о том, что московский завод деревоизделий ввел в эксплуатацию новое производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе города. На предприятии уже трудится около 1,5 тысячи человек, а открытие нового цеха создаст 40 дополнительных рабочих мест.

Производство Владимир Ефимов Москва Заводы
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте