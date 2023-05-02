Ефимов: Производственный цех деревообрабатывающего завода открылся в Южнопортовом районе

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Московский завод деревоизделий ввел в эксплуатацию новое производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе города. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь постройки превышает 1,3 тысячи квадратных метров. На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, компания около 30 лет работает на территории города и выпускает продукцию из дерева, востребованную в строительной отрасли. Кроме того, завод располагает собственной сырьевой, лесопильной и производственной базой.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры.

На новом производстве, отметил Ефимов, займутся выпуском маркировочных и упаковочных материалов для готовой продукции.

Также Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале этого года горожане приобрели у города 550 нежилых объектов. На сегодняшний день все этапы реализации городского имущества проходят в онлайн-формате.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что Москва выставила на торги 17 коммерческих помещений на первых этажах новостроек в районе Кунцево. Участие могут принять все желающие, заявки принимаются до 11 и 16 мая.