Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Производственный цех деревообрабатывающего завода открылся в Южнопортовом районе

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Производственный цех деревообрабатывающего завода открылся в Южнопортовом районе
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Московский завод деревоизделий ввел в эксплуатацию новое производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе города. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь постройки превышает 1,3 тысячи квадратных метров. На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, компания около 30 лет работает на территории города и выпускает продукцию из дерева, востребованную в строительной отрасли. Кроме того, завод располагает собственной сырьевой, лесопильной и производственной базой.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать свыше 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры.

На новом производстве, отметил Ефимов, займутся выпуском маркировочных и упаковочных материалов для готовой продукции.

Также Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале этого года горожане приобрели у города 550 нежилых объектов. На сегодняшний день все этапы реализации городского имущества проходят в онлайн-формате.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что Москва выставила на торги 17 коммерческих помещений на первых этажах новостроек в районе Кунцево. Участие могут принять все желающие, заявки принимаются до 11 и 16 мая.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте