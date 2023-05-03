В Москве пройдет конкурс для молодых граффити-художников

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В среду, 3 мая, в столице стартует первый этап открытого конкурса для молодых граффити-художников. Об этом сообщила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

— Наше сообщество молодых уличных художников «Стены» выступило с инициативой проведения масштабного конкурса граффити, результатом которого станет нанесение самых впечатляющих работ на объекты города, — отметила она.

В рамках первого этапа состоится прием заявок. Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, в частности студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений города, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты частных школ граффити. После этого с помощью голосования выберут 11 победителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году в Москве планируется провести ряд мероприятий, которые помогут стрит-арт-художникам объединиться и реализовать свои идеи. Помимо этого, планируется провести образовательный курс «История стрит-арта», экскурсии и творческие мастерские, а также открытый конкурс граффити.