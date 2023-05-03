Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве пройдет конкурс для молодых граффити-художников

Лейла Алиева
Город
В Москве пройдет конкурс для молодых граффити-художников
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В среду, 3 мая, в столице стартует первый этап открытого конкурса для молодых граффити-художников. Об этом сообщила руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

— Наше сообщество молодых уличных художников «Стены» выступило с инициативой проведения масштабного конкурса граффити, результатом которого станет нанесение самых впечатляющих работ на объекты города, — отметила она.

В рамках первого этапа состоится прием заявок. Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, в частности студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений города, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты частных школ граффити. После этого с помощью голосования выберут 11 победителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году в Москве планируется провести ряд мероприятий, которые помогут стрит-арт-художникам объединиться и реализовать свои идеи. Помимо этого, планируется провести образовательный курс «История стрит-арта», экскурсии и творческие мастерские, а также открытый конкурс граффити.

Конкурсы Москва Граффити
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте