Нутрициолог Пурахина назвала три овоща, которые помогут в борьбе с лишним весом

Фото: Unsplash

Овощи — хороший источник клетчатки, антиоксидантов, минералов и витаминов. Они помогают не только укрепить здоровье, но и нормализовать обмен веществ, а также похудеть. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина.

Эксперт отметила, что овощи и фрукты должны составлять примерно половину человеческого дневного рациона.

Желающим похудеть стоит включить в рацион шпинат, так как это малокалорийный продукт. Согласно ряду исследований, он сжигает жир, снижает риск развития хронических заболеваний, диабета и болезней сердца. Шпинат можно добавлять в разные блюда, но в день можно употреблять не более 50 граммов продукта.

Также пользу принесет брокколи. Этот овощ помогает в борьбе с онкологией и старением благодаря высокому содержанию сульфорафана. Брокколи можно употреблять в пищу и в сыром виде.

Третий помогающий похудеть овощ — зеленая спаржа. В ней содержатся фолиевая кислота, клетчатка, витамины A, K и C. В спарже также содержатся алкалоиды, расщепляющие жиры, передает Life.ru.

Эндокринолог Арсений Русанов добавил, что овощи должны присутствовать в ежедневном рационе. По его словам, чем больше цветов в тарелке, тем лучше, передает «Царьград».

Врач-нефролог из Майо-Клиник (США) Иван Портер назвал овощи, которые могут быть опасными для почек, и порекомендовал ограничить их употребление.