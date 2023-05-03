Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Склад» наркотиков обнаружили в квартире на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
«Склад» наркотиков обнаружили в квартире на северо-западе Москвы
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На северо-западе столицы полицейские изъяли у пары наркоторговцев почти полтора килограмма запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 3 августа.

По его словам, 55-летнего подозреваемого и его 42-летнюю сообщницу схватили в результате отработки оперативной информации. Во время обысков в квартире мужчины правоохранители обнаружили 56 граммов кокаина, более 250 таблеток МДМА массой более 140 граммов, а также приборы для измерения и употребления наркотиков и крупную сумму денег. В квартире подельницы были найдены более 1,2 килограмма марихуаны, электронные весы и более 100 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По факту преступления были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали на юге Москвы. При себе у злоумышленника было 30 свертков с героином массой более 68 граммов.

Район Хорошево-Мневники Аресты Район Щукино Москва Полиция
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте