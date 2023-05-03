«Склад» наркотиков обнаружили в квартире на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На северо-западе столицы полицейские изъяли у пары наркоторговцев почти полтора килограмма запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 3 августа.

По его словам, 55-летнего подозреваемого и его 42-летнюю сообщницу схватили в результате отработки оперативной информации. Во время обысков в квартире мужчины правоохранители обнаружили 56 граммов кокаина, более 250 таблеток МДМА массой более 140 граммов, а также приборы для измерения и употребления наркотиков и крупную сумму денег. В квартире подельницы были найдены более 1,2 килограмма марихуаны, электронные весы и более 100 тысяч рублей.

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По факту преступления были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали на юге Москвы. При себе у злоумышленника было 30 свертков с героином массой более 68 граммов.