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Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Балашихе

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Балашихе
Фото: МВД Медиа

По факту гибели трех человек при пожаре в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 3 мая.

По ее словам, по результатам проверки было принято решение о возбуждении дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Пожар, о котором идет речь, произошел в Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. После ликвидации возгорания были обнаружены тела троих погибших со следами термического воздействия. Их личности до сих пор не установлены.

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