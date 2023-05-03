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Пять человек пострадали при пожаре бытовок в подмосковной Балашихе

Юлия Курганова
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре бытовок в подмосковной Балашихе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В городе Балашихе Московской области в ночь на среду, 3 мая, загорелись бытовки в микрорайоне Гагарина, 41. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек.

В 21:49 сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. В 23:23 ликвидировали открытое горение.

В настоящее время на месте возгорания продолжают работать экстренные службы. Устанавливается причина пожара.

2 мая в здании Москворецкого рынка на юге столицы произошла вспышка жировых отложений. Инцидент произошел в доме № 12 по Болотниковской улице. В вентиляции кафе произошла вспышка жировых отложений. Посетителей эвакуировали.

Другой пожар произошел 30 апреля на складе в Москве. Горел металлический ангар на Дубнинской улице. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

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