Пять человек пострадали при пожаре бытовок в подмосковной Балашихе

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В городе Балашихе Московской области в ночь на среду, 3 мая, загорелись бытовки в микрорайоне Гагарина, 41. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, при пожаре пострадали пять человек.

В 21:49 сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. В 23:23 ликвидировали открытое горение.

В настоящее время на месте возгорания продолжают работать экстренные службы. Устанавливается причина пожара.

2 мая в здании Москворецкого рынка на юге столицы произошла вспышка жировых отложений. Инцидент произошел в доме № 12 по Болотниковской улице. В вентиляции кафе произошла вспышка жировых отложений. Посетителей эвакуировали.

Другой пожар произошел 30 апреля на складе в Москве. Горел металлический ангар на Дубнинской улице. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.